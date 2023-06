L’enveloppe a flambé à plus de 106 millions d’euros du fait de « l’envolée des coûts des matières premières et de l’énergie ». Les propriétaires du Stade brestois ont présenté lundi une nouvelle version de leur projet de stade, qui devra être subventionnée en partie par des fonds publics. « L’inflation nous a impactés de plein fouet et le financement du projet est désormais anticipé à 106,5 millions d’euros » contre 85 millions il y a un an, a déclaré Gérard Le Saint, propriétaire avec son frère Denis du Stade Brestois, au cours d’une conférence de presse.

« Cette nouvelle donne nous a obligés à réaménager le montage financier, afin de mobiliser des ressources complémentaires », a-t-il ajouté, en soulignant avoir « besoin d’une participation de l’ensemble des acteurs publics du territoire via des subventions, à hauteur de 25 % du budget, soit 27 millions d’euros ». « Aujourd’hui chacun doit prendre ses responsabilités », a ajouté Gérard Le Saint, qui avait menacé dans la presse locale de se « retirer » des clubs de football et de handball (Brest Bretagne Handball) si le projet ne se faisait pas.

La rénovation du stade Francis Le Blé exclue

« On va réussir ce stade donc la question ne se posera pas », lui a répondu François Cuillandre (PS), maire de Brest et président de la métropole, expliquant lors de la conférence de presse comprendre « l’impatience des responsables du club ». La région Bretagne et le département du Finistère ont également été sollicités pour subventionner le projet, installé sur 17 hectares de terres agricoles à Guipavas, en bordure d’agglomération brestoise. Denis Le Saint a évoqué un début des travaux en 2025 pour un stade de 15.000 places achevé en 2027.

C’est une capacité similaire à celle du stade Francis Le Blé, où le club évolue actuellement au cœur de Brest mais qui ne répond plus aux normes du football professionnel. François Cuillandre a exclu une rénovation du stade Francis Le Blé, estimée selon lui à 50 millions d’euros, évoquant une solution « totalement insatisfaisante ». « Ça ne restera pas un stade. On pourra y faire du logement, un peu d’espace vert », a-t-il dit.

Fondé en 1950, le Stade brestois a accédé à l’élite pour la première fois en 1979 mais a connu plusieurs relégations. Remonté en 2019, il a peiné pour se maintenir ces dernières saisons.