Fini d’effeuiller fébrilement le calendrier. Nous y sommes. Le tournoi de Roland-Garros commence ce dimanche, avec un programme à donner envie de rester calé dans son canapé malgré un temps d’été (et l’absence de Rafael Nadal). Petit tour d’horizon.

L’affiche du jour

Aryna Sabalenka – Marta Kostyuk, le premier match de cette quinzaine sur le central, dès 11 heures, c’est plus que du tennis. N° 2 mondiale, victorieuse de son premier Grand Chelem en janvier à l’Open d’Australie et du tournoi de Madrid voici un mois, la Biélorusse partira bien sûr grande favorite face à la jeune Ukrainienne de 20 ans.

Mais la 39e joueuse mondiale n’a pas de mots assez durs pour qualifier la politique des autorités de son sport à l’égard des Russes et de leurs alliés biélorusses depuis l’invasion de son pays. Et lors du dernier US Open, elle avait refusé de saluer Victoria Azarenka, compatriote de Sabalenka, à la fin de leur match. « Si elle me déteste, ce n’est pas réciproque », a assuré cette dernière vendredi en conférence de presse. Ambiance.

Les favoris du jour

Juste après le duel évoqué ci-dessus, Stefanos Tsitsipas foulera la terre du Philippe-Chatrier. A bientôt 25 ans, l’éphèbe grec (tête de série numéro 5) n’a toujours pas accroché de tournoi du Grand Chelem à son palmarès, et Roland-Garros semble l’endroit idéal pour y arriver. On imagine mal le géant tchèque Jiri Vesely, désormais 455e mondial, briser son rêve d’entrée.

On est moins formel pour Andrey Rublev, opposé au Serbe Laslo Djere (60e). Le Russe (7e) a bien sûr les faveurs des pronostics, d’autant qu’il a enfin gagné un Masters 1000, à Monte-Carlo. Mais son mental peut encore craquer à tout moment. Rendez-vous sur le Suzanne-Lenglen, où deux outsiders s’aligneront également dans le tableau féminin : la Grecque Maria Sakkari (8e), face à la Tchèque Karolina Muchova qui l’avait éliminée l’an dernier au 2e tour, et l’Américaine Jessica Pegula (3e mondiale, si si !), contre sa compatriote Danielle Collins, finaliste de l’Open d’Australie 2022.

Les Français du jour

C’est le premier tour, donc il y en a plein, forcément. 10 exactement, avec deux affrontements fratricides. On observera avec curiosité les retrouvailles sur le court 14 entre Lucas Pouille et le lucky loser autrichien Jurij Rodionov, trois jours après la victoire du Nordiste lors du dernier tour de qualif (1-6, 7-5, 6-0). Mais cette fois, ça se jouera en trois manches gagnantes. Pourvu que l’ancien top 10 retombé au 675e rang mondial tienne le choc, physiquement et émotionnellement.

Alizé Cornet - Camila Giorgi (ITA)

Adrian Mannarino - Ugo Humbert

Karen Khachanov (RUS) - Constant Lestienne

Arthur Cazaux - Corentin Moutet

Nadia Podoroska (ARG) - Jessika Ponchet

Marton Fucsovics (HON) - Hugo Grenier

Leolia Jeanjean - Kimberly Birrell (AUS)

Lucas Pouille - Jurij Rodionov (AUT)









La météo du jour

Beau et chaud selon Météo-France, qui annonce des pointes à 26 °C. Ça va changer du Giro et du tournoi de Rome.

Le prono osé du jour

Mikael Ymer ne cassera pas de raquettes lors de son duel face à Lorenzo Musetti. Le Suédois, 56e mondial, a complètement pété les plombs mercredi dernier contre Arthur Fils, en quart de finale du tournoi de Lyon. Fou de rage contre l’arbitre, Ymer lui a tout simplement fracassé la chaise avec son outil de travail, ce qui lui a valu une disqualification. Blague à part, cela peut faire un joli match face à l’Italien, tête de série n° 17. L’esthète de Carrare est au-dessus, mais son irrégularité chronique le rend parfaitement capable de passer à côté de l’événement.