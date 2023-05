Il faudrait plusieurs cahiers pour détailler l’énorme palmarès de Céline Dumerc. Mais, à 40 ans, l’histoire va se terminer là, après une nouvelle (la septième) Coupe de France gagnée avec son club de Basket Landes, il y a deux semaines, face à l’Asvel. A la fin de la saison, la détentrice du record de sélections en équipes de France et la meilleure marqueuse de l’histoire de la Ligue féminine va raccrocher les baskets.





« Si je ne parlais qu’en écoutant mon cœur, l’amour de ce jeu me ferait continuer jusqu’à l’éternité, a indiqué la meneuse sur ses réseaux sociaux, mardi. Mais, si je veux être honnête avec vous, avec moi, je sens que je dois m’arrêter là. J’ai maintenant l’esprit libre et je vais profiter de ces derniers instants sur les parquets avec vous. »

« Si on se laisse porter par de doux rêves »

Après le succès en Coupe de France, Céline Dumerc s’était donné « trois quatre jours » pour prendre et annoncer sa décision, « pour ne pas se faire avoir », afin de ne pas revivre le même scénario que les saisons passées où elle avait annoncé une première fois sa retraite à l’issue de la saison 2020-2021, avant de rempiler pour une année puis encore une autre.









A 40 ans, Céline Dumerc, qui a évolué onze ans à Bourges, va pouvoir se retourner sur un passé glorieux, ponctué d’un titre de championne d’Europe avec les Bleues et une médaille d’argent aux Jeux de Londres en 2012, où elle avait rayonné. Elle a également été sacrée sept fois championne de France. Et pourquoi pas huit ? « Il nous reste encore un quart de finale à jouer face à Bourges, et pourquoi pas plus si on se laisse porter par de doux rêves… », écrit-elle. Ça serait le meilleur cadeau de départ à la retraite jamais vu.