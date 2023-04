Voilà une sortie littéraire qui sera très attendue l’année prochaine. La superstar du basket féminin Brittney Griner a annoncé mardi écrire un livre sur ses dix mois d’emprisonnement en Russie, achevés en décembre grâce à un échange de prisonniers entre Moscou et Washington. L’ouvrage, dont le titre n’est pas encore connu, devrait sortir au printemps 2024, selon la maison d’édition Alfred A. Knopf. Brittney Griner y décrira son expérience « austère et surréaliste » et « les aspects terrifiants de la vie quotidienne » dans une colonie pénitentiaire russe, a-t-elle précisé.

Cette figure de la communauté LGBT+ avait été arrêtée en février 2022 dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie. La basketteuse avait été engagée par l’équipe russe de Ekaterinbourg, pendant l’intersaison américaine, une pratique courante dans le basket féminin. En août dernier, elle avait été condamnée à une peine de neuf ans d’emprisonnement puis, après le rejet de son appel, elle avait été transférée en novembre dans une colonie pénitentiaire dans le centre de la Russie.

Des tensions ravivées entre Etats-Unis et Russie

L’arrestation était « le début d’une période inimaginable de ma vie, dont je n’étais pas prête à parler jusque-là », a déclaré Brittney Griner, qui devrait rejouer en WNBA cette saison avec Phoenix, dans un communiqué. « La raison principale pour laquelle je suis allée en Russie pour mon travail ce jour-là était que je voulais rendre ma femme, ma famille et mes coéquipières fières », a-t-elle ajouté. Brittney Griner avait été échangée contre le marchand d’armes russe Viktor Bout, prisonnier aux Etats-Unis.

Les tensions entre les Etats-Unis et la Russie sur ce sujet ont été ravivées par l’arrestation du journaliste américain Evan Gershkovich le 29 mars, qualifiée de « totalement illégale » par le président Joe Biden mardi.