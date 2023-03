Achraf Hakimi sera bien présent pour les deux prochains matchs amicaux du Maroc, contre le Brésil (25 mars à Tanger) puis le Pérou (28 mars à Madrid). Mis en examen pour viol le 3 mars, le défenseur du PSG fait partie des joueurs appelés ce lundi par le sélectionneur Walid Regragui, qui lui a apporté son soutien.

« Il est serein, c’est le plus important. Nous on est avec lui, il y a la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf, a déclaré Regragui. On est de tout coeur avec lui et ça lui fera du bien de rentrer au Maroc et de sentir qu’on le soutient. »





اللائحة الرسمية لأسود الأطلس 🦁



🔥 Squad list : Team is ready !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/C2WRiodR3M — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2023



« C’est quelqu’un de fort sur et en dehors du terrain. Il faut qu’il pense au football d’abord et il y a des gens qui vont s’occuper de ces affaires-là pour lui », a-t-il ajouté, précisant qu’il avait parlé au joueur depuis qu’il a été visé par les accusations de viol. Le latéral parisien est accusé par une femme de 24 ans de l’avoir violée le 25 février chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Des accusations qu’il conteste.

Pour les deux matchs à venir, Regragui a conservé le noyau dur du groupe qui a brillé à la Coupe du monde au Qatar : outre Hakimi, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Noussair Mazraoui ou encore Sofyan Amrabat ont été convoqués.