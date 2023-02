Les hommes de Massimiliano Allegri vont-ils résister à la folie que compte leur faire vivre le public de la Beaujoire ce jeudi (18h45) ? L’expérimenté entraîneur de la Juventus a en tout cas forcément dû apprécier le sens de la formule d’Antoine Kombouaré, lors de sa conférence de presse, à la veille du 16e de finale retour de la Ligue Europa. Auteurs d’un incroyable match nul (1-1) la semaine passée à Turin, les Nantais abordent ce choc européen avec un rêve fou : éliminer la référence absolue du football italien.

« C’est surtout un grand match pour la Juve, pas pour nous, a ainsi indiqué Antoine Kombouaré. Les Turinois, s’ils perdent contre nous ils sont ridicules. Nous, si on perd, on jouera encore notre maintien en Ligue 1 et notre quart de finale de Coupe de France la semaine prochaine. » Un moyen plein d’humour de tenter d’enlever de la pression à ses joueurs, héroïques au Juventus Stadium.









Kombouaré chambre Deschamps, attendu à la Beaujoire

« On sait que ça va être très très compliqué, qu’ils sont archi-favoris, a ajouté Antoine Kombouaré. On s’est donné le droit de rêver, et maintenant le plus dur reste à faire. » L’ancien coach du PSG estime désormais les chances de qualification de son équipe à « deux sur dix ». « C’est un match important pour le club, pour les supporteurs, pour la ville mais je vois des joueurs tranquilles, on est prêts, a-t-il assuré. Je ne dis pas qu’on va le faire mais on sait qu’on en est capables. La beauté du foot, c’est que tout est possible. » Et ce d’autant que le meilleur atout offensif turinois, Federico Chiesa, ne figure pas dans le groupe de la Juve ce jeudi en raison d’une fatigue musculaire.

Décidément on fire mercredi face au micro, Antoine Kombouaré a également commenté la présence, ce jeudi dans les tribunes de la Beaujoire, de Didier Deschamps : « Didier, il vient comme sélectionneur de l’équipe de France, ancien de Nantes ou de la Juve ? Parce que demain, il faut qu’il soit pour nous. C’est très important. » Signe de l’attente dans la ville, le gestionnaire des transports publics a annoncé que le tramway desservant le stade fonctionnerait normalement, malgré un mouvement de grève. Et l’engouement va au-delà : quelque 160 journalistes ont été accrédités, soit plus du double de ce qu’attirent d’ordinaire les très grosses affiches à la Beaujoire. Il n’y a plus qu’à attendre le coup de tête rageur de Nicolas Pallois dans le temps additionnel pour voir tout Nantes s’embraser comme jamais.