La déception sera à la mesure de l’engouement exceptionnel suscité par la rencontre. Aucune place pour le match de coupe d'Europe FC Nantes-Juventus de Turin, le 23 février au stade de la Beaujoire, ne sera vendue au grand public, annonce le club nantais. Une mise en vente était initialement envisagée ce jeudi 9 février. Mais l’ensemble des billets disponibles ont déjà trouvé preneurs auprès des abonnés et détenteurs du « pack Europe », lesquels étaient prioritaires. Ces derniers n’avaient pas hésité à effectuer parfois de longues heures d’attente pour se procurer les précieux sésames.

Le match est donc d’ores et déjà à guichets fermés. « Nous vous remercions infiniment pour votre soutien, qui témoigne de l’amour du peuple Jaune et Vert pour son équipe et pour le parfum des joutes européennes », indique le FC Nantes.





Compte tenu de l’énorme attente autour de ce 16e de finale de Ligue Europa, qui rappelle aux nostalgiques la demi-finale de Ligue des champions 1996, de nombreuses places sont d'ores et déjà revendues au marché noir à des prix exorbitants. Une pratique illégale. Certains tarifs proposés sur Internet dépassent allégrement les 300 euros, alors que le prix officiel des places les plus chères vendues par le club ne dépassait pas 120 euros.