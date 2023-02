Jouer avec une déchirure de trois centimètres à la cuisse ? Aucun souci pour Novak Djokovic. Continuer à s’envoyer contre des molosses après avoir enchaîné pléthore de commotions cérébrales ? Un jeu d’enfant pour Jonathan Sexton. Revenir sur le terrain à la suite d’une entorse de la cheville ? Une formalité pour Patrick Mahomes. Le corps ne répond pas de la même façon chez certains. Mieux, le quarterback des Kansas City Chiefs, après cet incident, a fait avancer son équipe de main de maître en demi-finale de conférence et permis aux Chiefs de continuer leur route vers le Superbowl, ce dimanche, contre Philadelphie.

« Les gens ne réalisent pas à quel point il était blessé, assurait Brett Veach, le manageur général des Chiefs. Les entorses ligamentaires sont des blessures terribles, et parfois les joueurs manquent deux ou trois semaines. Lui, il était là à courir pour un first down. Mais ça ajoute à son histoire qui est déjà incroyable. » MVP de la saison 2018, vainqueur du Superbowl en 2019 et une pelletée de records déjà à son actif, Patrick Mahomes pourrait agrandir sa légende en cas de victoire, dimanche.

L’apport du baseball

Mais au-delà des chiffres, qui occupent pourtant une place si importante de l’autre côté de l’Atlantique, le Texan est, à lui seul, en train de révolutionner un poste, et même un jeu. Et ce n’était pas forcément gagné pour les observateurs. « Je le suis depuis sa dernière année d’université à Texas Tech avant la Draft [dixième choix], et il avait déjà un gros bras et des mécaniques un peu à lui, explique Adrien Roux, quarterback des Molosses d’Asnières et de l’équipe de France. Et je me disais que, en NFL, ça serait un mec avec un gros bras et pas plus que ça. En fait, pas du tout. »

Mobile, précis, efficace, Mahomes a surtout un bagage technique impressionnant. Le fruit d’une enfance et d’une adolescence passée à jongler entre plusieurs sports. « Il jouait au football américain, au basket, où il était meneur, au baseball, nous raconte Adam Cook, son entraîneur à la Whitehouse high school. Il a aussi été sur la piste d’athlétisme et fait du saut en hauteur, où il était très bon. Patrick excellait dans chaque sport qu’il pratiquait. Tout ça l’aide dans sa gestuelle, sa façon de lancer. » Surtout que le paternel, ancien joueur pro de MLB, a pu donner quelques conseils.

« Avec son background de baseball, il a un peu un lancer de pitcher, ça lui permet d’avoir des angles de bras et donc des balles qui partent dans tous les sens à tout moment et à n’importe quelle distance », détaille Adrien Roux. Sa capacité à improviser, lorsque les défenses viennent contrecarrer les plans établis par les Chiefs, le rend aussi insaisissable. Comme lors de cette action qui s’est terminée avec une passe aveugle face aux Broncos, en fin d’année.





Une folle capacité à improviser

« On dit qu’il improvise beaucoup, mais j’ai l’impression que c’est quand même un peu travaillé, indique Léo Cremades, QB des Flash de la Courneuve et de l’équipe de France. Les receveurs ont tellement l’habitude de voir leur quarterback performer qu’ils savent, au moment où le jeu prévu initialement ne marche pas, qu’ils doivent trouver une autre zone. Et ils savent que Mahomes trouvera la solution. »

Surtout que Mahomes peut compter sur le soutien sans faille de deux hommes : le coach Andy Reid, qui lui laisse une liberté totale, et Travis Kelce, le « tight end », avec qui la connexion est parfaite, à l’image du duo Brady-Gronkowski aux Patriots. « Ça marche trop bien, souligne Léo Cremades. Aujourd’hui, le poste de quarterback, c’est beaucoup plus qu’un mec qui lance dans sa poche. Quand Mahomes joue, on dirait qu’il joue à la balle au prisonnier tellement il est à l’aise avec son playbook et ses joueurs. Et je pense que si on le mettait dans une autre équipe ça ne serait pas du tout pareil. »

Et les défenses ont beau être préparées, Mahomes et les Chiefs arrivent (presque) toujours à trouver une solution. Demandez donc aux Cincinnati Bengals, qui arrivaient en finale de conférence avec un bilan positif face à Kansas City, et qui devront finalement regarder le Superbowl à la maison. « Ils avaient réussi en grande partie à le contrôler en l’obligeant à faire des checkdowns [des passes courtes] et en le blitzant [mettre une grosse pression] pour l’empêcher de trouver des solutions tardives, relève Adrien Roux. Si tu lui laisses trop de temps, il va réussir à te battre avec une passe qu’il n’est pas censé te mettre. »

« Un QB qui court et qui lance, il n’y a rien de pire pour une défense »

Pour une défense, un QB qui court, il n’y a rien de pire. Et Mahomes, il sait courir et lancer, c’est le pire du pire, ajoute Léo Cremades. Et ça inspire beaucoup les nouveaux, avec des manières non conventionnelles, des lancers du bras gauche, des lancers avec le bras à 180°. Quand t’es QB, on te dit de ne jamais lancer à l’opposé quand tu sors de ta poche. Mahomes le fait, et ça marche. »

Suffisant, déjà, pour le considérer, à 27 ans, comme une légende de ce sport ? « Je ne pense pas que ça soit trop tôt pour qu’il soit considéré comme tel, car c’est un joueur différent, dans le bon sens du terme, conclut Adam Cook. Même les gens qui ne sont pas fans de football américain peuvent apprécier et s’intéresser à sa façon de jouer. Il fait des choses à son poste que personne d’autre n’a fait. Quand tu le vois jouer, tu le vois toujours heureux, avec le sourire. Et ça depuis qu’il est gamin. Et je pense que c’est aussi pour ça que les gens l’aiment bien. »









« En plus de ça, il remporte des trophées individuels et collectifs, ce qui agrandit, déjà, sa légende, ajoute son ancien coach. Après, il n’a pas gagné autant que Brady [7 Superbowl], mais il entre dans la discussion. Et je suis sûr qu’il va aller à la chasse aux records de Brady. » Sachant que ce dernier a joué jusqu’à 45 ans, ça laisse un peu de temps à Mahomes pour effacer le n°12 des tablettes. Et ça commence dès dimanche.