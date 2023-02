Cette fois, c’est « pour de bon ». Dans une vidéo publiée sur Twitter, ce mercredi, où on le voit cheveux au vent, la voix tremblotante, Tom Brady a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière, à l’âge de 45 ans. Et, visiblement, croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer, il ne reviendra pas sur sa décision. Oui, car il y a un an, déjà, le quarterback des Tampa Bay Buccaneers avait pris la décision de ranger les crampons. Avant une volte-face qui avait surpris tout le monde.

« Ces deux derniers mois, je me suis rendu compte que ma place est toujours sur le terrain, et non dans les tribunes, avait alors justifié le septuple vainqueur du SuperBowl. Ce temps viendra. Mais ce n’est pas maintenant. Je reviens pour ma 23e saison, à Tampa Bay. Nous avons un travail à finir. » Le travail est donc fini pour l’ancien quarterback des New England Patriots, qui a conclu sa carrière lors du premier tour des play-off face aux Cowboys de Dallas, le 16 janvier.









Dans la vidéo publiée sur son réseau social, Tom Brady a remercié « tous les supporteurs, ma famille, mes amis, mes partenaires, mes adversaires. Merci à tous de m’avoir permis de vivre mon rêve. »