Homme de tous les records, l’insatiable Tom Brady s’est peut-être offert celui du come-back le plus rapide de l’histoire, en annonçant, dimanche, son retour en NFL dès la saison prochaine avec les Buccaneers, un mois et demi seulement après avoir annoncé son départ à la retraite. « Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra. Mais ce n’est pas maintenant », a écrit sur Twitter le septuple vainqueur du Super Bowl.

« J’aime mes coéquipiers, et j’aime ma famille qui me soutient. Sans eux, rien de tout cela n’est possible. Je reviens pour ma 23e saison, à Tampa Bay. Nous avons un travail à finir », a poursuivi Brady, 44 ans, qui n’aura donc pas attendu longtemps pour revenir sur sa décision. « He’s baaackkkk », s’est extasiée la franchise des Bucs sur ses réseaux sociaux, l’entraîneur Bruce Arians exprimant pour sa part sa « totale excitation » à l’idée de retrouver son maître à jouer, qui était sorti tête basse des derniers play-offs, éliminé par les Los Angeles Rams, vainqueurs du Super Bowl en février.

Brady à l’assaut de quelques derniers records

Un trophée que Brady avait soulevé pour la 7e fois un an plus tôt, couronnant d’un succès aussi immédiat qu’inattendu son aventure floridienne après vingt saisons à dominer la ligue avec les New England Patriots (six sacres en neuf finales).

Le quarterback – désigné cinq fois MVP du Super Bowl et trois fois de la saison régulière – possède des records en pagaille, entre autres celui du nombre de passes de touchdowns réussis (624), de yards parcourus à la passe (84.520) et de victoires en saisons régulières (243).

Le voilà déterminé à encore faire mieux, en honorant bien la dernière année de contrat qui le lie aux Buccaneers jusqu’à 2023 et qu’il n’a donc vraisemblablement pas rompu, en dépit de l’annonce de sa retraite.