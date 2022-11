Une enquête préliminaire a été ouverte début octobre sur la gestion du groupe d’intérêt public (GIP) France-2023, chargé d’organiser la Coupe du Monde de rugby, a indiqué mercredi le Parquet national financier (PNF), confirmant une information de l’Equipe. Une perquisition est en cours au siège du comité d’organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023

Cette enquête a été ouverte pour favoritisme, trafic d’influence, corruption et tout autre délit connexe, à la suite d’un signalement conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, notamment sur le management de l’ex-directeur général Claude Atcher, révoqué mi-octobre.