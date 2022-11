Au fil d’un portrait publié cette semaine dans L’Equipe, on apprenait qu’outre les jeux vidéo et les échecs, Damian Penaud s’était pris de passion pour la cuisine. Le cordon-bleu clermontois a d’ailleurs régalé le Stade de France ce samedi soir, en sortant le caviar quand le public n’avait eu droit jusque-là qu’à des œufs de lump servis par les Bleus peu inspirés du chef Fabien Galthié.

« C’est l’un des meilleurs ailiers du monde », a soufflé, dépité, Dave Rennie, le sélectionneur d’une Australie battue d’un souffle (30-29). « La fin de match est incroyable, avec un essai dont Damian a le secret », a apprécié en fin gourmet le pilier Cyril Baille, déjà sorti depuis un bail lorsque le fringant Auvergnat a aplati sa 19e réalisation en 35 sélections. Le chronomètre affichait alors très exactement 75 minutes et 37 secondes ce qui, à l’échelle du rugby, donne une idée de l’urgence dans laquelle se trouvaient les Français.





On rembobine pour les distraits du fond (et on passe au présent, c’est plus sympa pour la narration) : grâce à une pénalité du rentrant Reece Hodge (75e), les Wallabies comptent quatre points d’avance (25-29). On commence alors à se dire que l’Australie, dernière équipe à avoir dompté les Bleus (33-30, le 17 juillet 2021), va reboucher un tunnel de 10 victoires que les Français n’avaient plus creusé depuis les années 1930. « Je ne pense pas qu’on ait paniqué », assure Antoine Dupont. « Nous savions que nous n’étions pas en bonne posture, mais aussi que nous étions capables de les mettre en difficulté dans le jeu. Nous avions déjà eu des occasions. Et là, il y a un éclair de Damian. On bénéficie de la qualité des joueurs de ce groupe. »

Matthieu Jalibert décisif

Reprenons notre récit épique : renvoi français après la pénalité passée par Hodge, dégagement australien et remontée du ballon sur 30 mètres de Matthieu Jalibert, entré dès la 58e minute à la place d’un Romain Ntamack hors sujet. L’ouvreur vif-argent de l’UBB est pris. Mais on le retrouve deux temps de jeu plus tard, pour offrir une merveilleuse longue passe à Penaud, l’un des rares Français jusque-là à avoir réussi des percées saignantes (32e, 72e).

Tout cela est très joli, rondement mené, mais l’affaire est encore loin d’être pliée. Calé dans son couloir droit, le fils d’Alain, ancien n° 10 international à gros talent et gros caractère, a encore 30 mètres à parcourir jusqu’à la terre promise, comme on disait à l’époque de Roger Couderc.









C’est alors que la magie opère, avec d’abord un « tchic-tchac » brise reins sur l’ailier Tom Wright, qui avait eu le malheur de mettre un vent à Penaud sur le premier (et sublime) essai australien de 100 mètres. Jock Campbell tente à son tour de dompter le fougueux étalon clermontois. Mais l’arrière, auteur d’un essai pour sa deuxième sélection, prend un raffut qui coupe net ses velléités.

Un avenir entre Clermont et Toulouse ?

Thomas Ramos, auteur de 20 points et d’un joli 7/9 au pied, n’a même pas besoin de réussir la transformation en coin. Les Bleus ont gagné et ils le doivent en grande partie au talent de leur ailier en fin de contrat, dont l’avenir semble osciller entre l’ASM, prête à fondre la statue de Vercingétorix pour le garder, et l’usine à Bleus du Stade Toulousain. Mais dans l’immédiat, c’est le public marseillais que Penaud va régaler la semaine prochaine, pour le choc contre l’Afrique du Sud, championne du monde en titre boulottée ce samedi par l’Irlande (18-15).