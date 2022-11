Au stade Vélodrome,

Si les supporters Lyonnais cherchaient un coupable, Laurent Blanc leur en a servi un sur un plateau : les joueurs. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas été tendre avec ses joueurs en conférence de presse à l’issue de la défaite de l’OL contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir au stade Vélodrome.









« Venir ici et faire une seule période, forcément c’est dur de prendre des points », a-t-il lâché en guise d’introduction. Mais difficile de lui donne tord tant les Lyonnais n’ont pas existé en première mi-temps. Avec un seul tir cadré, celui de Maxence Caqueret, sur coup franc, en toute fin de période. Les Lyonnais ont été étouffés par le pressing des hommes d’Igor Tudor, et ont beaucoup trop gâché lors de leur rare occasion. « Dans l’utilisation du ballon, on est trop médiocres. Quand on a récupéré le ballon, on a fait que des mauvais choix. Après un corner pour eux, on a un trois contre un et on fait le mauvais choix, au mauvais moment », a-t-il appuyé.

Inoffensifs, les hommes de Laurent Blanc ont en plus encaissé un but sur corner par Samuel Gigot, juste avant la pause (44e). Et là encore, c’est de la faute des joueurs : « Sur le but il y a une énorme faute de marquage de notre part. » Celle de Dembélé, beaucoup trop laxiste sur le marquage du défenseur marseillais.

« Les joueurs n’ont pas été dans le coup »

De quoi pousser Laurent Blanc à faire deux changements à la mi-temps, avec les sorties d’Houssem Aouar et de Moussa Dembélé pour Jeff Reine-Adélaide et Karl Toko Ekembi. En deuxième, les joueurs de l’OL ont beaucoup plus existé mais surtout grâce à « plus d’espace » laissés par les joueurs, mais « encore fallait-il être meilleurs », a de nouveau déploré Laurent Blanc.

Les Lyonnais auraient pu égaliser sans un très bon Pau Lopez, qui a sauvé les Marseillais à plusieurs reprises, souvent devant Alexandre Lacazette. Le seul, peut être à récolter des points auprès de son entraîneur. « Des gens qui marquent nous en avons », a-t-il rappelé, en pointant plutôt du doigt les problèmes dans l’animation. « Le système est une chose, l’animation en est une autre. Les joueurs sont là pour animer et ils n’ont pas été dans le coup ». Limpide, sauf qu’il avait décidé d’aligner deux très jeunes joueurs au milieu, Caqueret, 20 ans, et Lepenant, 19 ans, tous deux limités dans leur jeu vers l'avant, comme Thiago Mendes.

Après les deux résultats positifs récoltés contre Lille (1-0) et à Montpellier (1-2), l'OL retombe dans ses travers face à des adversaires qui leur réussissaient pourtant bien, avec une seule victoire marseillaise lors des 15 derniers matchs. « Ce sont des matchs dans lesquels on joue des points. Pas des matchs amicaux, il fallait prendre des points », a-t-il répété, comme il le fait depuis son arrivée à Lyon. Reste désormais à en récolter quelques-uns à Nice vendredi prochain, avant la coupure de la Coupe du Monde qui lui permettra de vraiment prendre en main cet effectif.