OM - OL EN DIRECT : Tagliafico sauve Lyon avec un tacle héroïque privant Alexis Sanchez d'un but tout fait (0-0)…

: Hola los Minutos ! Quel beau dimanche, si on met de côté le temps maussade et la nuit qui tombe à 17 heures pétantes. D’un point de vue sportif, on n’a en revanche pas à se plaindre. Un bel OM-OL pour terminer le week-end, on peut difficilement demander mieux. Non pas que les deux Olympiques soient dans la forme de leur vie, mais on est quand même en droit d’attendre une belle rencontre entre les Marseillais, en quête de rachat après un énième fiasco européen de la semaine contre Tottenham (1-2), et les Lyonnais, à la relance sous Laurent Blanc. La dynamique est plutôt favorable aux hommes du Président (8es), qui restent sur deux victoires de rang en Ligue 1 à Montpellier (1-2) et contre le Losc (1-0). L'occasion est belle pour la bande à Alexandre Lacazette de revenir à seulement un point de son rival olympien (5e), ce qui paraissait totalement inespéré il y a encore un mois. Hormis Bailly et Gueye côté marseillais, et Tolisso pour l’OL, tous blessés, cette affiche se disputera avec les principaux atouts dans les deux camps. De quoi saliver bien comme il faut toute la journée en attendant notre bouillant rendez-vous et ses 27 polémiques annuelles, non ?

» Rendez-vous vers 20 heures pour le début du live, avec un coup d’envoi à 20h45.