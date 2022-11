Didier Deschamps va-t-il noter son nom sur sa liste ? Actuellement en pleine forme, Olivier Giroud est le casse-tête en attaque du sélectionneur pour la Coupe du monde au Qatar. En attendant l’annonce fatidique prévue mercredi au journal de 20 heures de TF1, le joueur tente pour sa part de se la jouer serein. Il a ainsi assuré samedi ne pas vouloir « penser au Mondial » pour le moment, après son nouveau but décisif pour l’AC Milan contre la Spezia (2-1).

« La possibilité de disputer un troisième Mondial est très importante. Pour moi, c’est un objectif de conserver ce titre » remporté avec les Bleus en 2018, a assuré l’ex-attaquant de Montpellier, d’Arsenal et de Chelsea sur DAZN.

A deux buts du record de Thierry Henry

« On a une belle équipe, on a beaucoup d’espoirs avec tous les talents que compte la France », a ajouté le buteur de 36 ans (114 sélections), qui n’est qu’à deux longueurs du recordman des buts en équipe de France Thierry Henry (49 buts contre 51). « Mais je ne veux pas penser au Mondial maintenant, on verra mercredi quand Didier Deschamps communiquera sa liste », a continué celui qui n’apparaît plus que comme une doublure de luxe à Karim Benzema chez les Bleus.

Contre la Spezia, dans ce match comptant pour la 13e journée de Serie A, Giroud a marqué le but de la victoire à la 89e minute d’une superbe reprise en ciseau. Mais il a été exclu dans la foulée, logiquement averti une seconde fois pour avoir retiré son maillot alors qu’il avait reçu un jaune juste avant.

Le 2 novembre déjà, l’attaquant français avait offert au Milan AC une large victoire (4-0) contre Salzbourg, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, grâce à un doublé et de deux passes décisives.