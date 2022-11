Un renfort de poids pour Toulon. Dan Biggar, ouvreur et capitaine de la sélection du pays de Galles, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Rugby Club Toulonnais, a fait savoir le club varois vendredi dans un communiqué.

« Le demi d’ouverture s’engage avec le RC Toulon dès ce mois de novembre et jusqu’à la fin de la saison », a écrit le RCT. Le club a précisé que Biggar, qui évoluait jusqu’ici à Northampton (Angleterre), serait « disponible et de retour à Toulon » à l’issue de la fenêtre internationale en cours et pourrait « postuler dès la guérison de sa blessure actuelle au genou ».