Côté dribbles inutiles, ou fantasques c’est selon, vous êtes plutôt team Allan Saint-Maximin ou Jaouad Zaïri ? Nos deux anciens pensionnaires de la Ligue 1 viennent de se trouver un rival de taille jeudi soir : l’ailier brésilien de Manchester United Antony. L’homme qui valait 100 millions d’euros au dernier mercato estival (true story) s’est en effet lancé dans un drôle de numéro, lors du net succès (3-0) contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa.





🔴 La spéciale Antony, c'est toujours un petit bonbon pour les yeux qu'on aime déguster. pic.twitter.com/SS9NvOuoEM — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A 0-0 (ça peut avoir son importance pour les puristes), l’ancien joueur de l’Ajax a contrôlé un ballon sur son aile droite, avant d’enchaîner deux tours sur lui-même avec le ballon. Un dribble « toupie » qui n’a éliminé aucun joueur moldave, et qui a été suivi d’une passe en profondeur mal dosée pour un partenaire. Typiquement l’action qui provoque en 2022 un débat quasi générationnel, entre des milliers de partages enthousiastes sur les réseaux sociaux, en plus de la clameur dans les travées d'Old Trafford sur le coup, et les critiques acerbes d’un joueur oldschool.

Erik ten Hag a sorti Antony dès la mi-temps

Dans ce rôle, l’ancien milieu mythique des Red Devils Paul Scholes, désormais consultant pour BT Sport, a sèchement commenté : « C’est tout simplement ridicule, c’est de la frime. » Son entraîneur Erik ten Hag, qui a fait le forcing pour qu’Antony soit dans ses bagages cet été d’Amsterdam à Manchester, s’est montré plus mesuré.





« Je n’ai pas de problème avec ce type de dribble tant que celui-ci utile. Mais j’attends d’Antony qu’il soit plus dominant. Un dribble pareil ne peut être sympa que s’il se révèle efficace et que vous ne perdez pas le ballon derrière. Mais si c’est un geste technique juste comme ça, alors je lui ferai la remarque. » On peut estimer que c’est déjà fait, puisque l’international brésilien a été remplacé dès la mi-temps jeudi par Marcus Rashford.