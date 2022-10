Et si la saison de Cristiano Ronaldo avec Manchester United décollait enfin pour de bon ? Décevant jusque-là (2 buts en 12 matchs disputés) et rarement dans les plans de son nouvel entraîneur, Erik ten Hag, l’attaquant portugais vient en tout cas d’effectuer son retour à l’entraînement ce mardi. Et ce six jours après avoir défrayé la chronique en filant tranquillou aux vestiaires en plein match de Premier League entre les Red Devils et Tottenham, car il vivait mal son statut de remplaçant (2-0).

Un comportement qualifié « d’inacceptable » par Erik ten Hag, qui n’a pas hésité à le priver du choc contre Chelsea samedi (1-1), et donc à mettre sa star à l’écart du groupe professionnel durant cinq jours.





Après des sessions d’entraînement en solo et des discussions avec son coach, Cristiano Ronaldo est de retour dans l’effectif ce mardi. Il pourrait par conséquent participer au match de Ligue Europa de son équipe contre le Sheriff Tiraspol jeudi (21 heures), et/ou à la réception de West Ham dimanche (17h15) en championnat. Avec enfin un état d’esprit entièrement tourné vers le collectif, pour l’un de ses supposés clubs de cœur ?