Unai Emery va tenter de porter au plus haut un autre club de football. L’entraîneur espagnol, vainqueur de quatre éditions de la Ligue Europa, a été nommé entraîneur d’Aston Villa après avoir rompu son contrat avec Villarreal, ont annoncé les deux clubs lundi.

« Aston Villa est heureux d’annoncer la nomination d’Unai Emery comme nouvel entraîneur du club », a indiqué le club anglais, qui évolue en Premier League. « Emery prendra ses fonctions le 1er novembre, après avoir rempli les formalités liées à son permis de travail. »

Un départ au lendemain d’une victoire

Dans un communiqué distinct, le club espagnol précise qu' « Unai Emery a informé le Villarreal CF de sa décision unilatérale de mettre fin à son contrat ». Emery, passé par le PSG, avait rejoint Villarreal lors de la saison 2020-21. Son départ intervient au lendemain de la victoire de Villarreal, septième du championnat d’Espagne, contre Almeria (2-1) lors de la 11e journée.

A Aston Villa, il va succéder à l’Anglais Steven Gerrard, démis de ses fonctions après une défaite à Fulham (3-0) jeudi lors de la 12e journée du championnat. En difficulté depuis le début de la saison, le club basé à Birmingham ne pointe qu’à la 14e place de la Premier League.

La Ligue 1 dans la poche en 2018

L’ancien coach du Paris Saint-Germain (2016 à 2018) a remporté l’édition 2020-2021 de la Ligue Europa avec Villarreal, le premier de l’histoire du « sous-marin jaune ». La saison dernière, il a réussi à mener Villarreal jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions, battue par Liverpool. A 50 ans, Emery va découvrir le neuvième club de sa carrière, après avoir notamment entraîné le PSG, avec lequel il a remporté la Ligue 1 en 2018, deux Coupes de la Ligue (2017 et 2018) et deux Coupes de France (2017 et 2018), et Arsenal de 2018 à 2019.