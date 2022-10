Mis à jour 18h52: Ajout déclarations du joueur et précisions

Si le résultat final a de quoi donner le sourire aux Brestois, le match à Clermont ce dimanche après-midi a donné lieu à une scène plus triste pour les Bretons. Au cours de la rencontre, remportée par le SB29 en Auvergne (1-3), l'attaquant Islam Slimani s’est plaint auprès du quatrième arbitre d’avoir été la cible de propos racistes, comme le rapporte L’Equipe. L’Algérien a pointé du doigt un joueur, sans que l’on sache exactement qui il visait, en affirmant : « Il m’a traité de sale arabe. »

« Il y a eu un peu de chambrage et des mots qui se sont échangés »

D’après les journalistes d’Amazon Prime Video, le Clermontois concerné serait Johan Gastien. Sur une séquence diffusée par la chaîne, toujours relayée par le site du quotidien, le milieu de terrain clermontois semble réagir à cette accusation en disant : « Des propos comme ça ? Non, non, non. »

Après la rencontre, l'international algérien s'est exprimé en zone mixte. Il n'a pas repris les mots de « sale arabe », mais de « sale blédard ». « C'est grave d'être traité de sale blédard. C'est grave d'entendre encore des choses comme ça », a estimé Slimani, qui a confirmé que cela venait bien de Gastien.





🎙 Islam Slimani maintient avoir subi des insultes racistes lors de Clermont-Brest. "C'est grave de nos jours d'être traité de sale blédard. Moi je ne suis pas fou, je ne vais pas accuser à tort"#SB29 #DZfoot #CF63SB29 pic.twitter.com/uOQtQze4LR — Nicolas Blanzat (@nblanzat) October 23, 2022



Interrogé tout de suite après le match, le capitaine brestois Franck Honorat avait lui déclaré ne pas avoir entendu les propos incriminés. « Tout le monde a vu que sur le terrain, il y a eu un peu de chambrage et des mots qui se sont échangés. Je n’ai pas entendu de mots comme ça. Je pense que dans le foot, tout le monde sait que des mots un peu vulgaires sortent mais j’étais un peu loin, je n’ai pas entendu ça », a dit le milieu offensif.