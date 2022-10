Semaine après semaine, Jean-Michel Aulas et John Textor se montrent rassurants dans leur communication. La vente de l’Olympique Lyonnais, qui ne faisait guère de doutes, le 21 juin, lorsque les deux hommes d’affaires se sont fendus d’une conférence de presse commune au Parc OL, n’est pourtant toujours pas finalisée, quatre mois plus tard. Dans un communiqué publié ce lundi matin, OL Groupe annonce un nouveau report, avec comme « nouvelle date de réalisation de l’opération le 17 novembre ».





Pathé, IDG Capital et Holnest, #OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de l'opération au 17 Novembre 2022#OLGroupe #Éco #PdF #Communiqué

(OL : https://t.co/QMgz9dwW1I) pic.twitter.com/6uODt0hwgF — OL+ (@OL__Plus) October 24, 2022



L’investisseur américain a donc moins de quatre semaines pour conclure, avec son groupe Eagle Football, « les étapes intermédiaires pour la signature de la documentation finale de financement en dette et en fonds propres ». « A ce jour, des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l’opération », assure OL Groupe dans ce même communiqué.





Mais après avoir déjà été reportée le 30 septembre dernier, la vente de l’OL s’entoure d’un doute de plus en plus important. Un « droit à la résiliation » du contrat est ainsi exprimé à la fin de ce communiqué. Les vendeurs (Pathé, IDG Capital et Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas) pourraient ainsi décider de mettre fin aux discussions le 17 novembre, et de réclamer des indemnités à un John Textor désormais sous pression.