Montpellier - OL EN DIRECT: Plus de temps à perdre pour l'OL de Lolo Blanc... Suivez le match en live

Une victoire, vite. Arrivé il y a dix jours à l'OL pour relancer une équipe en crise, Laurent Blanc sait que le temps presse. Malgré une performance encourageante sur la pelouse de Rennes le week-end dernier, ses hommes n'ont pu que s'incliner face au talent de Martin Terrier. Mais cet après-midi, face à une équipe qui ne va pas beaucoup mieux qu'elle (11e) et qui vient également de changer d'entraîneur, plus d'excuses: c'est la gagne ou rien. « Vu notre situation, certains joueurs doivent prendre davantage de responsabilités. J'ai rencontré tous mes joueurs individuellement et on a besoin de tout le monde », a prévenu le nouveau boss.

>> Rendez-vous vers 16h45 pour suivre la deuxième de Lolo White sur le banc lyonnais...