« Engagez-vous, rengagez-vous qu’ils disaient… » Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont une source intarissable de débats depuis leur attribution à la ville de Paris.

Espoirs de médailles, travaux dans la capitale, choix des sites hôtes, tous les sujets sont discutés. Depuis quelques jours, les internautes en ont trouvé un nouveau : les conditions proposées aux 45.000 volontaires qui participeront à l’organisation et au bon déroulement des Jeux.

Huit heures par jour et six jours par semaine, contre une tenue, un repas par jour et un ticket de métro… « A ce tarif, j’espère que les coups de fouets sont offerts… », « Oui, mais il faut amener son propre fouet »… Les internautes sont nombreux à se moquer des minces compensations accordées aux volontaires, surtout au regard du budget colossal investi (près de 7,5 milliards d’euros selon de récentes estimations).

Beaucoup sont ceux qui raillent ces annonces, incrédules, ou criant à la « fake news », et pourtant… 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Si les inscriptions ne s’ouvriront qu’en mars 2023, le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a déjà dévoilé les profils et conditions des 45.000 volontaires recherchés.

Les conditions à réunir pour être candidat sont simples : avoir plus de 18 ans au 1er janvier 2024, parler français et/ou anglais et être disponible au moins 10 jours entre l’ouverture du Village des athlètes (date encore à déterminer) et jusqu’à deux jours après la clôture des Jeux paralympiques (soit le 10 septembre 2024).

Les candidats sélectionnés deviendront alors des « VOP » (Volontaire olympique et paralympique) et recevront une formation au poste qui leur sera attribué (des journées à ajouter aux présences pendant l’événement). Ils devront signer une charte d’engagement, mais cette charte laisse au VOP « sa faculté de retirer son engagement, à tout moment, pour quelque raison que ce soit, y compris au cours de la réalisation de la mission qui lui est confiée ».

Trois types de missions

Aussi, les volontaires seront répartis sur trois différentes missions. Une partie sera en charge de l’accueil. Que ce soit pour le transfert des acteurs et spectateurs depuis les gares et aéroports vers les différents sites, l’orientation au cœur des sites, l’information aux spectateurs, le transport des athlètes entre les sites, mais aussi l’assistance au personnel médical pour les VOP diplômés de médecine.

Les volontaires seront réparties sur trois grandes missions - Capture d'écran

Une autre équipe sera dédiée à la performance sportive : installation du matériel sportif, notations et statistiques, assistance aux sportifs sur les sites de compétition et d’entraînement, assistance médicale aux sportifs.

La troisième équipe sera consacrée à la communication, avec notamment la gestion des journalistes et délégations et la gestion des équipements de communication.

Des volontaires bénévoles

Tous autant qu’ils sont les VOP seront logés à la même enseigne pour ce qui est de la rétribution selon la charte. Bénévoles, ils ne recevront aucune compensation financière ou gratification (comme les pourboires).

Si la durée du temps de travail sera « propre à chaque mission » et déterminée « au cas par cas eu égard à sa nature et à ses caractéristiques », la mission des volontaires est tout de même encadrée.

Jusqu'à 11 heures par jour et 6 jours par semaine

Ainsi, un VOP ne pourra travailler plus de 10 heures, consécutives ou non, (temps de pause inclus) dans la même journée. De la même manière, la charte stipule que la durée maximale de la mission ne pourra excéder les 48 heures hebdomadaires… Ce qui signifie bien qu’un tel volume horaire pourrait être demandé aux volontaires.

Dans la même veine, si les périodes de repos minimales de 11 heures consécutives par jour, et de 35 heures consécutives par semaines sont garanties, cela revient à une journée (plus les 11 heures de pause de la veille) de repos par semaine, donc des semaines de 6 jours sont bien à prévoir pour les volontaires.

Certaines limites sont imposées dans le volume horaire demandé aux volontaires. - Capture d'écran

Un jour de repos supplémentaire sera accordé aux VOP mobilisés avant 5 heures du matin pour les besoins de certaines épreuves (notamment les épreuves sur route).

Frais de transports et repas pris en charge (jusqu'à une certaine limite)

En compensation, la charte précise que les VOP verront leurs frais de transport en commun pris en charge entre leur lieu de mission et leur habitation, sans préciser de limite de distance à cette dernière.

Les frais de repas des volontaires seront également pris en charge pendant la durée de leur mission sans préciser leur nombre. On peut décemment penser qu’un volontaire qui embaucherait à 5 heures du matin pour terminer à 16 heures se verrait accorder plus d’un repas. Contactée à ce sujet, l’organisation n’a pas répondu à nos sollicitations pour le moment.

Si aucun frais d’hébergement n’est pris en charge (dommage pour ceux qui viendraient de loin), l’organisation précise toutefois que certaines exceptions pourraient être faites « lorsque les horaires de la mission et l’éloignement du domicile obligent à un retour à domicile trop tardif ou en dehors des plages horaires de l’offre de transport en commun ».

Tenue de souvenir accordée

Si ces conditions choquent sur les réseaux sociaux, elles sont pourtant habituelles dans l’organisation de ce type d’événements, comme le rappelaient nos confrères de Libération au sujet des JO de Londres en 2012.

Mais les volontaires pourront se consoler du marathon qui les attend avec la tenue, et les accessoires qui pourraient leur être accordés en fonction de leur rôle, puisque l’organisation devrait leur permettre de les garder une fois leur mission achevée.