Comme le disait Didier Deschamps avant d’égarer son félin favori, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais comme on est joueur, il y aura encore ce jeudi, comme chaque semaine, quelques modifs dans le casting de notre émission Twitch « Les croisés tu connais ». Pas de panique, la substantifique moelle de l’émission phare du service des sports de 20 Minutes reste la même : des débats enflammés sur l’actu sportive et des quiz à faire pleurer de bonheur Samuel Etienne.

Au menu ce jeudi, un invité qui court vite et longtemps, en la personne de Xavier Thévenard. Le triple vainqueur du mythique Ultra-trail du Mont-Blanc vient nous parler de son nouveau défi, parcourir 250 kilomètres autour de Paris pour sensibiliser à la pratique sportive écoresponsable. Place ensuite à deux débats qui s’annoncent plus que bouillants : l’affaire Mbappé et le boycott de la Coupe du monde au Qatar.

Rendez-vous à 17 heures sur notre chaîne Twitch pour nous suivre (et participer en commentant ou en posant vos questions).