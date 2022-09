Comme le disait Didier Deschamps avant d’égarer son félin favori, on ne change pas une équipe qui gagne. Et pourtant, il y aura quelques modifs sur Twitch dans le casting de Les croisés tu connais par rapport à la semaine passée. Mais la substantifique moelle de l’émission phare du service des sports de 20 Minutes reste la même : des débats enflammés sur l’actu sportive et des quiz à faire pleurer de bonheur Samuel Etienne.

Ce jeudi, l’internationale de basket Sandrine Gruda évoquera la performance des Bleues au championnat du monde. En deuxième partie, il sera question du Brésil qui se pose en favori du Mondial au Qatar (désolé DD) et d’une petite discussion (un brin sadique, on vous le concède) sur le premier entraîneur de L1 appelé à prendre la porte.

Rendez-vous à 17 heures sur notre chaîne Twitch pour nous suivre (et participer en commentant ou en posant vos questions).