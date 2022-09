La licorne veut se mettre au vert. La start-up Sorare, qui mise sur les NFT pour créer un jeu en ligne d’échange de vignettes de joueurs de football, de baseball et de basket américain vient d’annoncer qu’elle comptait atteindre la neutralité carbone d’ici à fin 2022.

Une gageure pour toute entreprise dont l’activité repose sur la blockchain, régulièrement pointée du doigt pour sa consommation d’énergie. Le champion français, valorisé à plus de 4 milliards de dollars, s’est associé à la plateforme leader de la comptabilité carbone Plan A pour réduire son empreinte carbone.

La blockchain verte, c’est un des matchs à gagner pour les entreprises du secteur si elles veulent s’imposer dans un contexte de crise énergétique. Alors que les blockchains à preuve de travail, comme Bitcoin, qui font travailler des processeurs à la résolution d’équation énergivore, sont pointées du doigt pour leur bilan énergétique, d’autres protocoles tentent d’offrir un niveau de sécurité comparable tout en étant plus économe.

99 % de réduction en 2021

En migrant les transactions à la base du jeu du cœur d’Ethereum vers une couche secondaire, beaucoup moins dépensière en énergie, Sorare avait de fait réduit son empreinte carbone de 99 % en 2021. Ce nouveau partenariat concerne l’automatisation des déclarations d’émission de l’entreprise. Basée à Paris et à New York, l’entreprise surveillera également les déplacements de ses collaborateurs ainsi que l’approvisionnement des locaux et s’appuiera sur l’intelligence artificielle de la plateforme Plan pour améliorer ses besoins.

« Aujourd’hui, nos communautés ne cessent d’évoluer et de croître et nous avons à cœur de continuer notre développement de manière responsable et durable, a expliqué Nicolas Julia, PDG de Sorare dans le communiqué d’annonce du partenariat. Nous visons à devenir une entreprise neutre en carbone et d’établir de nouvelles normes dans l’écosystème Web3. »

Les NFT peuvent-ils devenir plus vertes ? Peut-on développer une entreprise sur la blockchain tout en restant sobre d’un point de vue énergétique ? Quelles sont les prochaines étapes du développement de Sorare… L’équipe de 20 Mint au Carré posera ces questions en direct sur Twitch à 18h30 le 27 septembre à Thibaut Predhomme, Chief of Staff de Sorare. Venez l’interviewer avec nous…