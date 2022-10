Une quatrième défaite de rang, au sortir d’une saison galère conclue à la 8e place en Ligue 1, et même aucun tir cadré durant toute la rencontre à Lens dimanche (1-0)... Malgré cet inquiétant état des lieux, et une série de revers en cours historique depuis trente et un ans, Peter Bosz a tenté de faire face, dimanche soir à Bollaert.





« Quand tu perds comme ça à la fin avec un penalty [de Sotoca à la 82e minute], c’est dur, a ainsi indiqué l’entraîneur néerlandais. Ce n’était peut-être pas mérité de prendre un point ici mais c’était possible. Avec tous les absents, les joueurs ont essayé mais on n’a pas été capable de presser haut comme on voulait le faire. Les quatre défaites étaient différentes, mais ça fait trop. »

« On n’a rien montré, on ne mérite rien »

Conscient que le prochain match de championnat, vendredi contre Toulouse, sera « déterminant », l’ancien coach du Bayer Leverkusen assure qu’il ne se sent « pas menacé ». Reste à savoir si Jean-Michel Aulas partagera cette fois encore ce ressenti ce lundi, alors que l’OL (7e) est pour de bon décroché par l’OM (2e à 10 points), et même Lorient (3e à 9 points) et Lens (4e à 8 points).





🎙 Anthony Lopes : "On n'a rien montré. On est dans une situation très compliquée. On ne mérite rien. Ça commence à faire vraiment vraiment beaucoup."#RCLOL #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/iSDGFyDEAv — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 2, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A chaud, dimanche soir pour L’Equipe, il a assuré : « On va préparer le match contre Toulouse pour le gagner et on fera le point après. On perd contre une très bonne équipe et surtout car un arbitre décide du sort du match. Le sort des matchs se joue sur pas grand-chose. Vincent [Ponsot] et Bruno [Cheyrou] font du très bon travail. Et il faut être patient avec Peter ». « On n’a rien montré, on ne mérite rien », a de son côté confié, avec le ton bien grave au micro de Prime Video, Anthony Lopes