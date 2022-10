RC Lens - OL EN DIRECT : Lacazette trouve la barre, mais ce sont les Lensois qui dominent...

Retrouver le stade Bollaert pour une grosse affiche du dimanche soir, ça nous fait remonter plein de souvenirs d'un temps que les moins de 20 ans etc etc. Après des années de purgatoire, les Sang et Or nous régalent depuis leur retour en Ligue 1 et ce match face à des Lyonnais en difficulté en ce début de saison est l'occasion pour la bande à Franck Haise de montrer qu'ils comptent bien peser à nouveau cette saison. En face, on l'a dit, la bande à Peter Bosz reste sur trois défaites consécutives et se voit dans l'obligation de gagner sous peine de se payer une belle petite crise.

>> Rendez-vous sur les coups de 20h30 pour suivre l'avant-match avec nous