Vous avez déjà entendu parler du Kangoo Jumps® ? Cette forme de fitness assez originale ne vient pas d’Australie, comme on pourrait le penser, mais du Canada. Les bottes à ressort, qui ressemblent à des chaussures de ski, ont été brevetées en Suisse. A l’origine, elles devaient servir à la récupération des personnes blessées ou ayant subi une intervention chirurgicale.

Raluca Tohat, coach à Vincennes (Val-de-Marne), nous a donné rendez-vous pour nous montrer le déroulé d’une séance de Kangoo Jumps®. Au menu : échauffement, cardio, exercices sur le tapis, étirements, et beaucoup de sueur ! Les chaussures amortissent 80 % de l’impact, ce qui permet de « protéger les articulations », selon Raluca Tohat. Elle précise aussi qu’en pratiquant ce sport, on brûle « 25 % de calories en plus que dans une activité habituelle ».