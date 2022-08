Le Tour de France achevé, la Ligue 1 qui n’a pas encore repris, la trêve estivale en F1… Heureusement (ou pas), il reste les CrossFit Games 2022, qui se déroulent toute la semaine à Madison ( Etats-Unis). Véritable phénomène mondial, cette pratique intense mêlant des exercices de musculation et de cardio a révolutionné les codes du fitness. On vous explique tout ça.

Qu’est-ce que le CrossFit ?

Cette discipline s’est répandue comme une traînée de poudre dans les salles de sport françaises, deuxième pays au monde en nombre de pratiquants. Elle attire autant les hommes que les femmes, et même les enfants, en raison de sa multitude d’exercices adaptés à tous. Le CrossFit combine différentes activités physiques sous forme d’entraînements intenses et d’exercices variés. Un mélange de musculation, de cardio et de gymnastique qui plaît aux sportifs de tous les horizons. À l’instar de sa cousine l’haltérophilie, le CrossFit se pratique en groupe, et partout.

L’émulation collective et le dépassement de soi

Le point commun entre tout ça : le travail à haute intensité. En effet, même si on peut le considérer comme une activité ludique, le CrossFit est avant tout une discipline qui incite au dépassement de soi à travers l’aspect social. C’est le principe des « box », le nom des salles de CrossFit. Contrairement aux salles de gym traditionnelles, elles offrent une expérience communautaire et une émulation collective. Tout le monde se dépasse ensemble et on célèbre les victoires ensemble. Cela explique le succès de la discipline chez les sportifs qui recherchent une expérience différente de la pratique solitaire.

Un entraînement complet

Le WOD (Workout of the day) est la séance classique de CrossFit. Il permet d’exécuter une liste de tâches prédéfinies en poids, en répétition et en durée. On va mobiliser les muscles, travailler l’équilibre, la force, améliorer la souplesse, l’endurance… L’avantage du CrossFit est de solliciter tout le corps, tout le temps. À l’inverse de la musculation, où les pratiquants travaillent chaque jour une partie spécifique du corps.

Une discipline pour tous, mais chère

Le CrossFit est une discipline gourmande en efforts physiques, il est donc important de prendre ses précautions lorsque l’on pratique en raison des blessures potentielles provoquées par les entraînements intensifs. Seul bémol, les salles de CrossFit sont plus onéreuses que les salles de sport habituelles. Cela se justifie par un matériel que l’on ne trouve pas dans les gymnases traditionnels, avec des coachs à disposition pour la majorité des « box ».