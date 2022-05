Une dizaine de femmes vont une nouvelle fois se démener au son du Eye of the Tiger de la BO de Rocky 3, ce lundi soir au gymnase Jean-Généty (Lyon 4e). En plein quartier de la Croix Rousse, ces mères de famille, âgées de 20 à 55 ans, se sont remises en septembre à la pratique du sport grâce à Renouveau Boxe. Les autres licenciés de ce club de boxe lyonnais ne savent rien de leur parcours de vie, mais toutes partagent la douleur d’avoir été victimes de violences conjugales.

Les prémices du projet d’insertion sociale de l’association remontent à novembre 2019. Avec le Rotary Lyon Val de Saône, et notamment l’avocate Geneviève Seguin-Jourdan, Renouveau Boxe organise alors à Caluire (Rhône), un gala contre les violences faites aux femmes, en présence d’anciens boxeurs de renom comme Mahyar Monshipour, Hacine Cherifi et Myriam Lamare, marraine du club. Souhaitant dans la foulée créer un programme sur toute l’année, le club a été stoppé dans son élan par le Covid-19, avant de répondre à un appel à projets lancé par Impact 2024, dans le cadre du fonds de dotation des prochains Jeux olympiques à Paris.

« Elles doivent se réapproprier leur corps »

Avec une précieuse aide financière en poche pour la saison 2021-2022, Renouveau Boxe a donc ouvert en septembre dernier trois créneaux d’entraînement, les lundis, mercredis et vendredis, à ce public en quête de « reconstruction ». Les flyers distribués au hasard dans les 1er et 4e arrondissements de Lyon, ainsi que des échanges avec des structures sociales, poussent une dizaine de femmes à franchir timidement la porte du gymnase Jean-Généty.

Une dizaine de femmes victimes de violences participent à un entraînement de boxe à Lyon. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Ces femmes ne prenaient pas de temps pour elles, c’est comme si elles n’existaient plus, explique Hamza Djedoui, présidente du club depuis 2017. Et puis elles doivent se réapproprier leur corps. L’idée de se confronter à des hommes avec des gants n’est pas évidente du tout pour elles au départ. »

« On peut se fondre dans la masse sans être stigmatisées »

Mais chaque habituée voit sa confiance en elle et en ses partenaires grandir, via les entraînements de boxe, mais aussi les sorties au ski, en randonnée, au parc de la Tête d'or, au théâtre ou encore au karaoké, par le biais du programme Le Poing levé. Autant d’activités entièrement gratuites, avec même une prise en charge possible des enfants pour ces néo-boxeuses. Toutes tiennent à garder l’anonymat. Après huit années sans pratiquer le moindre sport, l’une d’entre elles mesure l’apport de ce rendez-vous régulier, marqué par « la solidarité et la bienveillance ».

« Ici, je ne suis pas la seule à avoir ce vécu et une mauvaise estime de moi en arrivant. Venir boxer, ça me vide la tête. Grâce à ce programme, on peut se reconstruire et se recréer une vie sociale. On peut se fondre dans la masse sans être stigmatisées. »

Car, contrairement à certaines actions à destination des femmes victimes de violences, elles intègrent, quand elles se sentent prêtes, un créneau d’entraînement classique, et majoritairement masculin. « Il m’a fallu quatre mois pour côtoyer des hommes à la boxe, confie l’une des participantes du Poing levé. J’apprends peu à peu à leur refaire confiance. »

« On trouve une force en nous qu’on ne soupçonnait pas »

La boxe les défoule et même les révèle, à la fois physiquement et mentalement. « On s’imagine que le sac de boxe est “telle personne”, avoue l’une d’elles. Au bout de quelques séances, on trouve une force en nous qu’on ne soupçonnait pas. » Ancien vice-champion de France dans la catégorie des poids légers, Samir Hamzaoui est leur professeur de boxe depuis huit mois.

« La boxe semble être une activité violente mais, sur le ring, nous sommes partenaires et non adversaires : il y a un attaquant et un défenseur, présente l’éducateur sportif. Nous avons face à nous un public qui a morflé, qui a beaucoup de pudeur. Il faut se rendre compte à quel point faire la démarche de rejoindre le club est déjà énorme pour ces femmes. C’est pourquoi on se devait de peser chaque mot pour les aider, en douceur, à faire tomber des barrières. Certaines n’osaient par exemple pas du tout enfiler des gants au départ. »

« Ça reste un long chemin de croix »

C’est aussi pourquoi la pratique de la fitness boxe, sans gants, est proposée, et des cours de self-défense le seront bientôt également. Samir Hamzaoui apprécie les voir toutes « avancer ensemble » : « Elles sont désormais bien plus détendues. Ici, elles sont comme dans une bulle, c’est sécurisant pour elles ». Si tout comme lui, Hamza Djedoui tient à ne pas s’immiscer dans la vie privée des femmes du Poing levé, elle constate que la plupart d’entre elles « ont eu la force de quitter le domicile conjugal » durant les derniers mois.

Les boxeuses en herbe s’échangent des recettes de cuisine et partagent parfois des apéros sans Hamza et Samir. Leur métamorphose est déjà spectaculaire, à en croire la présidente de Renouveau Boxe : « Même leur posture a changé : on les a vues arriver courbées, la tête rentrée, et là elles se sont redressées et elles sont souriantes. Ça reste un long chemin de croix tant elles restent dans une certaine terreur. C’est pourquoi notre action ne peut pas s’arrêter là. Elles se sentent plus fortes mentalement, c’est un vrai renouveau pour elles. » Treize ans après sa création, le club de boxe croix-roussien n’a jamais aussi bien porté son nom.

Contact : renouveauboxe69@gmail.com et 0651616271.