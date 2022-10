La Force de manier un sabre laser est-elle en vous ? Chez les Padawans du Cercle d’escrime Châtillon 92 Estoc et Taille., elle se réveille chaque mardi et samedi, sous l’œil vigilant de leur maître d’armes, Renaud Béaur. Depuis 2017, la Fédération française d’escrime (FFE) reconnaît les combats de sabre laser comme un sport.

« La Fédé a construit une nouvelle discipline, un cadre. Les encadrants sont formés, les protections sont adaptées à la discipline », explique le professeur d’escrime et de sabre laser. L’arme a d’ailleurs été homologuée, avec une taille standard de près de 110 cm, pour 2,54 cm de diamètre et d’épaisseur d’environ 2 mm.

Si comme dans la science-fiction, les sabres s’illuminent en rouge, vert ou bleu, faisant même parfois des bruits comme dans Star Wars, dans la réalité la pratique est plus intense et multiple. Il y a, en effet, quatre façons de manier son arme : sportive en duel, martiale avec ses katas et parfois tenues de cosplay, artistique avec ses chorégraphies et ludique avec ses pouvoirs.

Les apprentis s’échauffent, s’exercent à enchaîner des coups avec des partenaires sans se toucher avant de trancher dans le vif en face-à-face lors d’un match de trois minutes. Equipés notamment d’un masque, de gants ou encore d’un plastron, les assaillants doivent toucher tour à tour leur adversaire et marquer 15 points, avant l’ultime « Cessez » (le combat) de l’arbitre.