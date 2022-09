Mondiaux de cyclisme EN DIRECT : Impressionnant, Remco Evenepoel file vers un premier sacre... Suivez la course avec nous

Toujours plus de 2 minutes d'avance pour le groupe de tête, bien fourni. Trois Français y sont avec Bardet mais également Pacher et Sivakov. Seulement, le travail des Tricolores a aussi permis à Evenepoel de se retrouver dans ce groupe. Et quand on connaît le niveau du garçon...

21h : Yo les cyclix ! Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas livé de vélo, ça commençait à nous manquer. Et on va la savourer, cette course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, car la saison touche à son terme et on sera bien tristes de devoir attendre la fin du premier trimestre de 2023 pour vibrer à nouveau. Bref, la course. 260 bornes, 13 ascensions, dont une première de 7,5 km à 5,7 %. Le profil est clairement pour les puncheurs. Dit comme ça, on serait presque confiants pour Julian Alaphilippe, double champion du monde en titre, mais le Français a la poisse cette année et n’est pas vraiment au top de sa forme. Mais on le sait aussi capable de se sublimer le jour J, alors peut-être ? En face, la concurrence sera plus forte que jamais : la Belgique se pointe avec ses deux leaders, favoris, à condition que leur rivalité ne fasse pas tout capoter. N’oublions bien évidemment pas Tadej Pogacar, qui a sans doute envie de se racheter après la perte du Tour de France.>> Rendez-vous au lever du soleil pour le début du live