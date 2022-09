Il était prévenu, mais il a tout de même fait le choix de signer en Russie. Le meneur de jeu de l’équipe de France de basket Thomas Heurtel, auteur d'un brillant championnat d'Europe conclu par une défaite des Bleus en finale, s’est engagé avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg. Comme le révèlent nos confrères de Basket USA, une information confirmée par l'AFP, cette décision le rend non sélectionnable pour l’Equipe de France, depuis que la Fédération française de basketball (FFBB) avait annoncé que les joueurs, joueurs et staff des équipes de France ne seraient plus sélectionnables s’ils signent un contrat avec un club russe ou biélorusse, tant que le conflit entre la Russie et l’Ukraine durerait.

Alors que la piste d’une signature pour le Zénith Saint-Pétersbourg était dans les tuyaux, Thomas Heurtel avait d'ailleurs attesté sur l’honneur qu’il n’engagerait pas avec un club russe ou biélorusse durant le conflit entre la Russie et l’Ukraine. En expliquant même que les discussions avec le Zenith étaient abandonnées. Lundi, il était le seul joueur de l’EDF à ne pas se présenter à la conférence de presse tenue à Paris par les Bleus après leur défaite contre l’Espagne en finale de l’Eurobasket. Pour finalement signer un contrat avec un club russe.