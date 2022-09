Didier Deschamps a connu des jours plus paisibles pour préparer une compétition majeure. Le sélectionneur des Bleus l’a admis au micro de Téléfoot, sans pour autant s’inquiéter plus que ça de l’ambiance au sein de son vestiaire. Il a également renouvelé son soutien à son président Noël Le Graët en niant les révélations de So Foot. « Il y a tellement de choses erronées, des mensonges, des absurdités, qui ont été dites et reprises. »





Didier Deschamps à propos des révélations dans SoFoot, au micro de @FredCalenge pic.twitter.com/COaVFHGAGV — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 18, 2022



Et Deschamps de poursuivre. « Autour, cela amène un climat qui n’est pas le plus calme et le plus serein, L’important reste pour moi la vie en interne. De ce côté-là, que cela soit avec mon staff et les joueurs, il n’y a pas de problème, mais ce n’est pas le meilleur des climats. » Dans la droite lignée de ce qui a été dit lors de l’annonce de jeudi, sans que l’on sache réellement ce que cela signifie.