Quand ça veut pas… Déjà confronté à une cascade de blessures pour les matchs de l’équipe de France en Ligue des nations face à l’Autriche et au Danemark (22 et 25 septembre), Didier Deschamps doit maintenant trouver des remplaçants à ses remplaçants. Appelé vendredi pour pallier le forfait d’Adrien Rabiot au milieu de terrain, Boubar Kamara s’est en effet blessé le soir même lors de la rencontre de Premier League anglaise entre son club d’Aston Villa et Southampton (1-0). Il a donc fait appel à Jordan Veretout, a annoncé ce samedi la FFF.





Jordan Veretout a été appelé par Didier Deschamps en remplacement de Boubacar Kamara forfait

Jordan Veretout a été appelé par Didier Deschamps en remplacement de Boubacar Kamara forfait

https://t.co/Cq5kSrDSvm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 17, 2022



Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille (29 ans) avait honoré ses trois premières sélections à l’automne dernier, participant à la victoire des Bleus en Ligue des nations. Sa dernière apparition remontait à novembre, en Finlande. Il s’agit tout de même d’une nouvelle contrariété pour le sélectionneur privé d’une bonne demi-douzaine de cadres (Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe, Hernandez…) pour ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde au Qatar.