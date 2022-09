Il y a des victoires qui marquent forcément plus que d’autres dans une carrière. Celle face à Rafael Nadal, lundi, en 8e de finale de l’US Open, fait évidemment partie de cette catégorie pour Frances Tiafoe. L’Américain, 26e joueur mondial, a disputé le match de sa vie sur un court Arthur-Ashe incandescent, pour finalement s’offrir l’Espagnol en quatre sets (6-4, 4-6, 6-4, 6-3). De quoi donner des vertiges une fois la balle de match remportée.

« J’ai eu l’impression que le monde s’était arrêté de tourner. Je n’ai plus rien entendu pendant une minute. Je ne me souviens même plus de ce que je lui ai dit en lui serrant la main. Tout était brouillé, a expliqué le héros du soir en conférence de presse. Je commençais à pleurer, je parvenais tout juste à le voir, lui comme mon équipe. Ils étaient tous debout, c’était fou. Mon cœur allait à 1000 à l’heure… Je n’avais jamais rien ressenti de tel dans ma vie. »





The moment that shocked the sports world.



The moment that shocked the sports world.

The US Open Radio call from @FTiafoe's upset win over Rafa Nadal ⤵️ pic.twitter.com/iCpj1CqBVk — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022



Battre l’homme aux 22 titres du Grand Chelem est un rêve qui se réalise pour le jeune joueur de 24 ans, qui a en plus gagné le droit de disputer un quart de finale à New York pour la première fois de sa carrière. « On voit tous ces jeunes qui tombent sur Rafa, Fed, Novak. Je me demandais si j’aurais moi aussi un jour la possibilité d’en battre un. Et aujourd’hui, je me suis dit que j’allais le faire. Maintenant, j’ai quelque chose à raconter à mes enfants, à mes petits enfants : j’ai battu Rafa ! », s’est-il exclamé en souriant. C’est maintenant le Russe Andrey Rublev qui l’attend pour une place dans le dernier carré.