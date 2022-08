Un nouveau témoignage édifiant contre Benjamin Mendy​ ce mercredi, alors que va bientôt s’acheminer la troisième semaine du procès de l’ex-international français au Royaume-Uni. Les jurés ont entendu une nouvelle plaignante, la quatrième, qui a décrit un viol au domicile de joueur en juillet 2021.

La jeune femme a expliqué les circonstances de l’agression sexuelle supposée : invitée à passer la soirée dans le manoir de Mendy, avec trois autres femmes, elle prétend avoir été pressée par le Français de le rejoindre à côté de la piscine, demandant alors à une amie restée en haut de venir la chercher « dans cinq et dix minutes ».

« Comme si je parlais à un mur »

« Je ne savais pas trop ce que je faisais là, on était à la piscine puis on est allés jusqu’à sa salle de cinéma. On a fini par s’embrasser et il a baissé son pantalon. Je lui ai dit " je ne fais rien ". Il m'a répondu ""Que veux-tu dire ? '' Je me souviens que sa façon de parler était assez directe et crue. Il était là du genre " toutes ces femmes veulent baiser avec moi ". J’ai répondu que j’étais juste venue boire un verre, que je ne le connaissais que depuis trois jours, mais c’était comme si je parlais à un mur. Je lui ai dit que je prenais la pilule pour le calmer, mais il ne tiltait pas. C’est comme si rien ne le gênait »

La plaignante, précisant être sobre au moment des faits, a ensuite raconté avoir refusé plusieurs fois de faire une fellation. « Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là, j’avais donné toutes les excuses possibles pour me sortir de cette situation. J’ai fini par être obligée de céder, il n’y avait rien d’autre que je puisse dire ou faire ». C’est à ce moment-là que la victime dit avoir été violée : « J’ai dû me mettre à quatre pattes. Il était derrière, avec sa main sur mon dos. J’ai dit " non ". Il m’a répondu " laisse moi". Ce n’était pas long, dans les 20 secondes et c’était fini ». La jeune femme ajoutée avoir répété plusieurs fois : « Je ne veux rien faire, je ne te veux pas. » Ce à quoi Mendy aurait répondu : « c’est petit, ne t’inquiète pas ».

A son retour en haut, elle avance avoir déclaré à son amie que « quelque chose s’était passé mais pas quelque chose qu'elle voulait », l'amie en question lui expliquant alors que Louis Saha Matturie et une autre personne présente l’avaient empêchée de descendre pour voir ce qu’il se passait. Durant les jours qui ont suivi, la plaignante a confié s’être sentie « sale », « honteuse », ajoutant qu’elle ne voulait même pas « se toucher sous la douche » et qu’elle était « trop effrayée » à l’idée de porter plainte. Ce qu’elle fera une fois après avoir appris l’arrestation de Benjamin Mendy pour des accusations similaires.