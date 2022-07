Dans presque deux ans jour pour jour, les Jeux Olympiques 2024 s’ouvriront à Paris. La course aux billets, elle, va commencer bien plus tôt : il sera possible de s’inscrire dès décembre prochain pour espérer être tiré au sort. Si la chance vous sourit, les packs de trois places seront mis en vente en février 2023, et les billets à l’unité quelques mois plus tard, en mai. Le prix ? De 24 à 950 euros.

C’est l’occasion d’assister à la grand-messe du sport mondial, qui n’a plus eu lieu en France depuis les Jeux d’hiver d’Albertville, en 1992 ; de voir « en vrai » les stars et les espoirs français (Riner, Marchand, Cannone, Mbappé ?) et internationales ; et d’assister à des épreuves mythiques, comme le 100 m, ou complètement inédites, comme le breakdance.

