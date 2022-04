Le breakdance va faire son show à l'Arena de Bordeaux avant les JO 2024

On attend du bruit, du spectacle, et beaucoup de monde, à l'Arkéa Arena de Bordeaux Métropole le 12 juin prochain. La salle de Floirac va en effet accueillir la finale du championnat de France de breakdance, ou breaking, qui fera son entrée comme sport aux Jeux olympiques Paris 2024.

Cette compétition, organisée par la Fédération française de danse, Bordeaux Métropole et la compagnie basée sur la rive droite de Bordeaux Les Associés Crew, permettra au grand public de découvrir cette discipline née dans la rue il y a plus de quarante ans, et issue de la culture hip-hop. « Accueillir cette compétition à Bordeaux, c’est une belle reconnaissance pour cette danse qui a toujours été très présente à Bordeaux et en Aquitaine », assure Babacar Cissé, le créateur de la compagnie Les Associés Crew et danseur depuis 1984.

Un sport, mais avant tout une danse

Si vous êtes curieux d’aller à l’Arena pour découvrir cette danse, mais que vous n’y connaissez rien, Omar Remichi, coordinateur à la FFD et manager de Last Squad Crew, équipe bordelaise championne du monde en 2019, rappelle qu’il existe quatre grandes catégories au sein du breakdance : le top rock, le footwork, le power move et les tricks. Lui-même spécialiste de top rock, Omar Remichi explique que cette catégorie est celle « où l’on regarde la personnalité du performeur, avec un côté très dansé et beaucoup de musicalité ». Manière de rappeler que si la discipline entre aux JO en tant que sport, c’est aussi et peut-être avant tout une danse.

Ce passage en tant que discipline olympique n’est pas pour autant mal vécu pour ses pratiquants, loin de là. « C’est avant tout une forme de consécration » assure Babacar Cissé, et « cela n’empêchera pas au côté "street" de toujours exister. »