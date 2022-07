Décidément, Primoz Roglic n’a pas de chance sur le Tour de France. Après un épilogue douloureux en 2020, où il perd le maillot jaune en fin de Grande Boucle, et un abandon en 2021, le Slovène ne finira pas, non plus, l’édition 2022. Blessé sur l’étape des pavés, le compatriote de Tadej Pogacar, qui figurait parmi les favoris, a décidé de quitter le Tour de France ce dimanche, avant le début de la 15e étape entre Rodez et Carcassonne, selon L’Equipe.

S’il n’avait plus rien à jouer au classement général (21e à plus de trente minutes du maillot jaune), Primoz Roglic était l’un des maillons forts de la Jumbo-Visma en montagne. Et c’est notamment grâce à lui que son coéquipier, Jonas Vingegaard, a pu s’emparer du maillot de leadeur lors de l’étape du Granon, mercredi. Après avoir attaqué à de nombreuses reprises Pogacar, Roglic (et son équipe) avaient fait craquer son compatriote dans la dernière montée.

Désormais, et comme l’année dernière, Roglic va devoir récupérer avant de s’attaquer à un autre Grand Tour : la Vuelta, qui commence le 19 août. Contrairement au Tour de France, qu’il n’a jamais remporté, le Tour d’Espagne est sa chasse gardée depuis quelques années. Il visera un quatrième succès d’affilée.