A chaque tournoi, les mêmes questions qui reviennent pour les stars du circuit pour savoir leur opinion sur le sujet qui fâche dans le golf, ces dernières semaines : le LIV Tour. Ce fameux circuit créé de toutes pièces par l’Arabie saoudite, qui a réussi à attirer à base de millions de dollars certains gros noms (une peu sur le déclin) de la petite balle blanche et des amateurs. Pour avoir participé à ce LIV Tour, les golfeurs ont été virés du circuit historique PGA. Et pourraient aussi l’être des Majeurs, comme le British Open, qui commence jeudi, sur le fameux parcours de Saint Andrews.

« On aurait préféré qu’il ne dispute pas le LIV. Mais quand tu mets autant d’argent sur la table, c’est normal que les joueurs, qui n’ont pas forcément de solides principes de loyauté, prennent cette décision. »https://t.co/X7phPSdIuu — Antoine Huot (@AntoineHuot) June 29, 2022

« Ils ont tourné le dos à ce qui leur a permis d’en arriver là où ils sont, a commenté Tiger Woods, qui sera bien en Ecosse, cette fin de semaine. Certains joueurs n’ont même pas de vécu sur le circuit [PGA]. Ils sont allés directement du circuit amateur à cette organisation sans jamais avoir l’occasion de ressentir ce que c’est que de jouer sur le circuit ni dans les grands tournois. Certains de ces joueurs risquent de ne jamais pouvoir jouer un Majeur, ne jamais avoir la chance de jouer à Saint Andrews, d’arpenter les fairways d'Augusta. Ça, pour moi, c’est incompréhensible. »

« Ils sont plus âgés et moins forts physiquement »

Tiger Woods a notamment critiqué le nouveau format de ce LIV Tour : « Ils sont payés très cher en avance pour jouer quelques tournois sur 54 trous [en trois jours au lieu de 72 trous en quatre tours sur le circuit classique]. Je peux comprendre que le circuit sénior soit en 54 trous, ils sont plus âgés et moins forts physiquement. Mais quand on est jeune, et certains de ces joueurs sont des gamins venant du golf amateur, le fait de jouer sur 72 trous fait partie de la difficulté du jeu. »

Une dernière salve pour terminer les dissidents ? « Je ne vois pas comment ce passage [au LIV] peut s’avérer positif à long terme pour nombre de ces joueurs, en particulier si le LIV n’obtient pas de points de classement mondial et que les Majeurs ne changent pas leurs critères d’admission. Ce serait triste de voir certains de ces jeunes joueurs ne jamais fouler ces parcours sacrés. »