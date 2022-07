« Initialisation en cours… Prêts à vivre une expérience inédite et immersive ? Le fabuleux monde du Racing est (presque) prêt à vous ouvrir ses portes ? #MercatoRCSA » Il était 18h30 mercredi soir quand le RC Strasbourg a tweeté ce teaser un brin énigmatique.

Une heure plus tard, le mystère était levé avec l’officialisation, attendue, du prêt sans option d’achat pour une saison de Colin Dagba. Le latéral droit du PSG, 23 ans, avait préalablement prolongé son contrat dans la capitale jusqu’en 2025. Où son arrivée a donc été annoncée, c’est une première, dans le métavers.

Dans quoi ? Dans un monde virtuel 3D connecté à Internet dans lequel « il est possible de vivre des expériences digitales et nouer des relations sociales avec les autres utilisateurs », explique le club alsacien dans un communiqué. En clair, chacun peut créer un avatar puis accéder à cet univers à gros pixels, bien connu notamment des amateurs du jeu Minecraft.

Ce métavers-là « donne accès à des contenus additionnels et inédits sur le joueur dans un décor aux couleurs du Racing et de l’Alsace. Au-delà des statistiques et de son palmarès, on y découvre les coulisses de son arrivée. Les supporters peuvent s’y retrouver et échanger ensemble en temps réel et durant 48 heures », explique encore le dernier 6e de Ligue 1, pas peu fier de son coup.

Colin Dagba est prêté une saison sans option d'achat au RC Strasbourg. - RC Strasbourg Alsace

« Si l’âme du Racing sera toujours à la Meinau et que rien ne la remplacera, transposer l’esprit populaire, la convivialité et le partage dans le monde virtuel est une mission qui nous ressemble. Nous voulons être acteur de cette révolution digitale qui va offrir une manière différente d’interagir avec le club. Offrir une expérience immersive au-delà de la Meinau est un magnifique défi pour diffuser nos valeurs et élargir nos communautés de supporters », a justifié Benjamin Guthleben, directeur marketing & communication du club.

Alors, quelles autres écuries de Ligue 1 suivra le mouvement ?