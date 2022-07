Dans notre podcast « Zone mixte », on remonte le temps avec la série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Cette fois, l’épisode est en lien avec le départ du Tour de France de cyclisme, ce vendredi, depuis Copenhague, au Danemark.

20 Minutes revient sur la première envolée du Tour de France hors de ses frontières. C’était en 1954, à Amsterdam, capitale des Pays-Bas. Le directeur du Tour, Jacques Godet, voulait voir du pays et élargir l’influence de la compétition à l’étranger. Aujourd’hui, l’épreuve bénéficie d’un rayonnement mondial.

Tour d’Europe ?

Retour donc sur cette première étape en 1954, entre Amsterdam et Brasschaat, près d’Anvers, en Belgique, à une période où les équipes participantes étaient formées par pays et par région en France. Comme un symbole, la course n’a pas échappé à un Néerlandais. Même si, en fin de compte, c’est le champion français Louison Bobet qui reportera pour la deuxième fois consécutive le Tour de France.

Avec l’historien du cyclisme, Pascal Sergent, nous reviendrons aussi sur les coulisses de cet exil à l’étranger et sur cet objectif des dirigeants de créer un véritable Tour d’Europe.

