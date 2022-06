La retraite n’aura pas duré longtemps pour Laurent Cardona. Celui qui vient de tirer sa révérence après 14 ans d’arbitre au plus haut niveau va rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles à partir de la saison prochaine. Comme d’autres anciens collègues (Ruiz à Montpellier ou Poite à Toulon), le Charentais intégrera le staff de Christophe Urios dans les prochaines semaines.

Il venait déjà régulièrement apporter son aide l’UBB depuis plusieurs mois. Une collaboration validée par le manager bordelais : « Je trouve que l’apport de Laurent Cardona nous a aidés. On ressemble plus à une équipe de très haut niveau. Je nous trouve plus solides. » Il interviendra surtout sur la grosse séance de la semaine et suivra l’équipe lors de tous les matchs, précise Sud Ouest.