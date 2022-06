UBB – Racing 92 EN DIRECT : Cordero trouve la faille pour les Bordelais, le Racing réagit avec ses gros...

Bonjour tout le monde !!!

Après le spectaculaire Toulouse - La Rochelle (33-28) de ce samedi, on se retrouve pour le second barrage du Top 14 entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92. Une rencontre très indécise à la lecture de la saison des deux équipes, capable du meilleur comme du pire ! L’UBB devra retrouver son niveau de l’automne et de l’hiver pour espérer rallier les demi-finales alors que les Racingmen ont un statut de cador du championnat à assumer lors de ces phases finales.

Rendez-vous dès 20h depuis le stade Chaban-Delmas pour l’avant-match !!!