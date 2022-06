A Roland-Garros,

Petit moment de flottement à Roland-Garros, ce vendredi soir, lors de la demi-finale entre Marin Cilic et Casper Ruud. Alors que le score était de 4-1 dans le 3e set en faveur du Norvégien, une femme a fait irruption sur le court Philippe-Chatrier. La jeune femme, manifestement engagée pour le climat, était vêtue d’un tee-shirt sur lequel on pouvait lire « We have 1028 days left » (« Il nous reste 1028 jours » en VF). Elle s’est attachée au filet, entraînant le renvoi aux vestiaires des deux joueurs le temps de régler la situation.

Elle a été évacuée quelques minutes plus tard et le match a pu reprendre après un bref échauffement des deux joueurs. Ruud et Cilic sont en lice pour rejoindre Rafael Nadal en finale du tournoi. L’Espagnol s’est qualifié un peu plus tôt dans la journée à la suite de l'abandon de Zverev sur blessure.