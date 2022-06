La nouvelle histoire d’amour d’Abdel, la descente aux enfers de Kilian, la bouffée de nostalgie de Romain… Mercredi soir, les fans de Plus belle la vie n’ont pas pu continuer à suivre toutes ces intrigues à cause de Marin Cilic et Andrey Rublev. Les deux sportifs ont terminé leur match de quart de finale de Roland-Garros plus tard que prévu, empêchant France 3 de proposer un nouvel épisode de sa série quotidienne.

Pour rattraper ce trou dans la raquette, la chaîne a annoncé qu’elle diffusera un épisode inédit ce samedi 4 juin à 20h35. Le dernier chamboulement de planning de la semaine ? Le match le plus tardif de la demi-finale de Roland-Garros, celui qui opposera Casper Ruud à Marin Cilic, est programmé pour 17h30 ce vendredi. S’il dure plus de trois heures, il se pourrait bien que les fans de Plus belle la vie crient encore leur mécontentement…

Chaque année, les fidèles du feuilleton doivent composer avec le calendrier du tournoi de tennis. La semaine dernière, France 3 avait même fait le choix de déprogrammer entièrement Plus belle la vie pour privilégier les matchs de Roland-Garros. Toutefois, c’est la dernière fois que la chaîne doit se creuser la tête à cette période de la saison puisque la série s’arrêtera définitivement au mois de novembre, après dix-huit ans d’antenne.