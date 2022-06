Roland-Garros EN DIRECT : Du très, très lourd sur l'ocre parisien avec Nadal-Zverev en tête d'affiche... Suivez les demi-finales en live

Bon ben nous y voilà, le dernier carré de Roland sous vos yeux ébahis, mesdames et mesdames ! Même s’il va falloir faire montre de beaucoup de patience car les demi-finales ne débuteront qu’à 14h45, avec ce délicieux Nadal-Zverev en ouverture sur le Central. Pas de session nocturne en revanche car la deuxième demie entre Casper Ruud et Marin Cilic se jouera dans la foulée de la grosse affiche du jour. On espère que juste que le taureau de Manacor ne va pas nous désosser Sascha en trois sets histoire de prolonger le plaisir au maximum.

» Rendez-vous à 14h pour lancer ces demi-finales de Roland