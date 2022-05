12h40 : C'est fait pour Martina Trevisan, tranquille contre Dart (6-0, 6-2). L'Italienne rejoint Magda Linette au 2e tour, beau match en perspective entre des joueuses classées 59e et 52e.

12h34 : ALERTE !!! Météo France annonce l'arrivée des gouttes. Pluie faible dans 25 minutes, et pluie modérée dans 40 minutes...

12h29 : Break Anisimova ! Osaka est menée 7-5, 4-3 et en grand danger...

12h27 : Le géant Reilly Opelka ne tient plus que sur une jambe. Filip Krajinovic mène 7-6, 6-2 et va peut-être faire tomber la première tête de série du jour.

12h22 : BREAK DODIN !!! Océane prend le service de Petkovic et mène 2-1 dans la deuxième manche. SUUUUUUUUUUUUUU !!!

12h21 : On tient peut-être quelque chose sur le court n°7 : la Belge Ysaline Bonaventure mène 6-3, 4-3 contre la Canadienne Bianca Andreescu, ancienne n°4 mondiale et récente quart-de-finaliste à Rome... Affaire à suivre.

12h15 : PREMIER JEU POUR HARRIET DART !!!! ELLE L'A FAIT !!!! L'HONNEUR EST SAUF !!!! GOD SAVE THE QUEEN !!!!

12h11 : 58 minutes de jeu sur le court n°12 et Martina Trevisan mène 6-0, 3-0. Dur, dur d'être Harriet Dart...

12h05 : Aïe, Dodin ne tient pas sa mise en jeu et Petkovic rafle la première manche 6-4...

12h03 : Septième balle de break pour Dodin... ET C'EST LA BONNE !!! Elle débreake Petkovic, qui servait pour le set, et revient à 5-4 !!!

11h58 : On est dans le money time du premier set sur pas mal de courts. Anisimova a pris la tête contre Osaka (7-5), comme Krajinovic face à Opelka (7-6).

11h56 : Elle est sauvée... MAIS C'EST ENCORE POSSIBLE !!!

11h54 : Ça craque au plus mauvais moment pour Naomi Osaka... La Japonaise s'est battue, mais concède sa mise en jeu pour la troisième fois déjà. Anisimova va servir pour le gain du set (6-5).

11h48 : Et la Lilloise fait le job ! Elle revient à 5-3 et oblige Petkovic à finir le travail sur son service. Allez, on s'accroche.